Начинается регистрация поступивших в колледжи абитуриентов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Абитуриенты, поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов), должны до 29 июля представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебном заведении, куда поступили.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), непрохождение своевременной регистрации будет расцениваться как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности, и его имя исключат из списка поступивших.