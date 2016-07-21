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    Начинается регистрация поступивших в колледжи абитуриентов

    ГКПС предупредила абитуриентов

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Абитуриенты, поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов), должны до 29 июля представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебном заведении, куда поступили.  

    Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), непрохождение своевременной регистрации будет расцениваться как отказ абитуриента от размещения по соответствующей специальности, и его имя исключат из списка поступивших.  

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