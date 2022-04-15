Начинается прием апелляционных обращений недовольных учителей

Начинается прием апелляционных обращений кандидатов, не прошедших этап собеседования конкурса по приему учителей на работу на основе бессрочного трудового договора.
Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием обращений продлится до 17 апреля.
Прием обращений стартует с 00:00 16 апреля и продлится до 23:59 17 апреля.
Кандидаты должны войти на личную страницу и подтвердить свою заявку на участие в апелляционном собеседовании, введя адрес электронной почты в соответствующую строку.
Кандидатам рекомендуется убедиться, что введен верный и активный в настоящее время адрес электронной почты.
Апелляционные собеседования будут проходить в онлайн-формате и на платформе Microsoft Teams.