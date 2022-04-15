Начинается прием апелляционных обращений недовольных учителей

Начинается прием апелляционных обращений кандидатов, не прошедших этап собеседования конкурса по приему учителей на работу на основе бессрочного трудового договора.

Начинается прием апелляционных обращений кандидатов, не прошедших этап собеседования конкурса по приему учителей на работу на основе бессрочного трудового договора.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием обращений продлится до 17 апреля.

Прием обращений стартует с 00:00 16 апреля и продлится до 23:59 17 апреля.

Кандидаты должны войти на личную страницу и подтвердить свою заявку на участие в апелляционном собеседовании, введя адрес электронной почты в соответствующую строку.

Кандидатам рекомендуется убедиться, что введен верный и активный в настоящее время адрес электронной почты.

Апелляционные собеседования будут проходить в онлайн-формате и на платформе Microsoft Teams.