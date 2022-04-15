О нас
Аудио новости

Начинается прием апелляционных обращений недовольных учителей

Начинается прием апелляционных обращений недовольных учителей Начинается прием апелляционных обращений кандидатов, не прошедших этап собеседования конкурса по приему учителей на работу на основе бессрочного трудового договора.
Наука и образование
15 апреля 2022 г. 12:39
Начинается прием апелляционных обращений недовольных учителей

Начинается прием апелляционных обращений кандидатов, не прошедших этап собеседования конкурса по приему учителей на работу на основе бессрочного трудового договора.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием обращений продлится до 17 апреля.

Прием обращений стартует с 00:00 16 апреля и продлится до 23:59 17 апреля.

Кандидаты должны войти на личную страницу и подтвердить свою заявку на участие в апелляционном собеседовании, введя адрес электронной почты в соответствующую строку.

Кандидатам рекомендуется убедиться, что введен верный и активный в настоящее время адрес электронной почты.

Апелляционные собеседования будут проходить в онлайн-формате и на платформе Microsoft Teams.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Narazı müəllimlərin apellyasiya müraciətlərinin qəbuluna başlanılır

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi