Начался процесс выбора школы для приема в группы дошкольной подготовки

8 августа начался процесс размещения электронной заявки на выбор школы для приема в группу дошкольной подготовки.

8 августа начался процесс размещения электронной заявки на выбор школы для приема в группу дошкольной подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Процесс выбора школ, где преподавание ведется на иностранных языках, начнется 11 августа.

Отметим, что процесс онлайн-регистрации в дошкольные группы, организованные в государственных общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, осуществляется через электронную систему www.mektebeqebul.edu.az и продлится до 14 сентября 2022 года.