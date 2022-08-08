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Начался процесс выбора школы для приема в группы дошкольной подготовки

Начался процесс выбора школы для приема в группы дошкольной подготовки 8 августа начался процесс размещения электронной заявки на выбор школы для приема в группу дошкольной подготовки.
Наука и образование
8 августа 2022 г. 11:23
Начался процесс выбора школы для приема в группы дошкольной подготовки

8 августа начался процесс размещения электронной заявки на выбор школы для приема в группу дошкольной подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Процесс выбора школ, где преподавание ведется на иностранных языках, начнется 11 августа.

Отметим, что процесс онлайн-регистрации в дошкольные группы, организованные в государственных общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, осуществляется через электронную систему www.mektebeqebul.edu.az и продлится до 14 сентября 2022 года.

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