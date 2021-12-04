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Началось последнее солнечное затмение года

Началось последнее солнечное затмение года Сегодня началось последнее в этом году солнечное затмение.
Наука и образование
4 декабря 2021 г. 09:57
Началось последнее солнечное затмение года

Сегодня началось последнее в этом году солнечное затмение.

Как сообщили Report в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, солнечное затмение началось в 09:29:16 и закончится в 13:37:26.

Максимальная фаза затмения, которое продлится в общей сложности 4 часа 8 минут, будет в 11:34:38.

Полное затмение будет видно из Антарктиды. Частичное затмение смогут наблюдать на юге Австралии, Африки и Южной Америки, а также в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах.

Жители Азербайджана не смогут увидеть это природное явление.

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Версия на английском языке Last solar eclipse of 2021 starts
Версия на азербайджанском языке İlin sonuncu Günəş tutulması hadisəsi başlayıb

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