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Началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы Азербайджана

Началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы Азербайджана

С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов, принятых в вузы Азербайджана.

Как сообщает Report, принятые в вузы абитуриенты (а также суббакалавры) с 15 по 27 августа (за исключением субботы и воскресенья) должны пройти регистрацию, предъявив документы в вузы, в которые поступили. Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в вузах, в которые поступили.

Непрохождение регистрации абитуриентами в указанный период будет расцениваться как отказ получить образование по специальности, на которую они были приняты. 

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