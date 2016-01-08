Начальник Управления образования города Баку обратилась к родителям

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сотрудничество родителей и школы всегда было важным фактором в процессе образования.
Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.
Она отметила, что родители с нетерпением ждут, чтобы их дети пошли в школу: "Успехи ребенка становятся праздником для родителей. Поэтому правильно построенный механизм между школой и родителями является одним из главных вопросов".
М.Велиева сказала, что было бы лучше, если бы родители принимали участие во всех делах школы: "Проект школьных общин имеет важное значение для укрепления отношений между школой и родителями".
Она добавила, что несмотря на преимущества наличия одного ребенка в семье, это вызывает определенные проблемы: "Родители должны понимать, что в школе ученики вступают в систему сложных отношений. Родители должны правильно воспитывать своих детей, что бы те смогли завоевать уважение других ребят, потому что в школах дети постоянно сталкиваются с проблемой общения. Созданные школой необходимые условия формируют новые навыки у детей. В школьные годы дети всегда нуждаются в родителях. Родители в эти годы должны ближе знакомиться со школьной деятельностью. Основная проблема заключается в том, что в обществах пока еще не сформированы родительские институты, что является недостатком. Для того, чтобы быть хорошим родителем, каждый должен работать над собой. Быть родителем намного труднее, чем нам кажется".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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