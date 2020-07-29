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На Марсе впервые обнаружили следы озона

На Марсе впервые обнаружили следы озона Орбитальный аппарат нашел сразу две ранее не замеченные газовые сигнатуры красной на планете
Наука и образование
29 июля 2020 г. 17:32
На Марсе впервые обнаружили следы озона

Орбитальный аппарат нашел сразу две ранее не замеченные газовые сигнатуры красной на планете.

На Марсе впервые в истории обнаружили следы озона и диоксида углерода.

Как передает Report со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства.

Новые газовые сигнатуры на Марсе заметил Космический газовый орбитальный аппарат ESA.

На планете были обнаружены следы озона и диоксида углерода, которые ранее никогда там не находили.

Специалисты ESA отмечают, что новые данные о марсианской атмосфере помогут узнать, есть ли на планете метан. Этот газ напрямую связан с геологической лии биологической активностью на планете.

Метан разрушается спустя примерно 400 лет. Его обнаружение на других планетах свидетельствуют о его относительно недавнем выделении.

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