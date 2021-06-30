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Moderna заявила об эффективности ее вакцины против штамма "дельта"

Moderna заявила об эффективности ее вакцины против штамма "дельта" Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма "дельта".
Наука и образование
30 июня 2021 г. 00:56
Moderna заявила об эффективности ее вакцины против штамма дельта

Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в том числа против более контагиозного штамма "дельта".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта"", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, согласно проведенному анализу, в отношении варианта "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с индийскими штаммами "каппа", "эта", а также с бразильским вариантом "дельта".

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявляемых вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Эти данные подчеркивают важность продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

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