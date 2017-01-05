Минобразования: В прошлом году свыше 200 педагогов сменили рабочие места

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Министерство образования обнародовало краткое резюме проведенных в прошлом году в системе образования реформ и мероприятий.

Как сообщили Report в министерстве, количество детей, привлеченных в подготовительные к школе группы на 2016-2017 учебный год, превысило 76 тыс. человек.

Кроме того, в результате конкурса, проведенного в соответствии с новыми правилами приема, 208 человек были приняты на позиции директоров школ в различных городах и районах страны.

В то же время, 2365 участников конкурса по приему педагогов на работу в централизованном порядке в средние учебные заведения страны также были трудоустроены. 1800 из них выбрали вакансии в сельских школах, где применяются стимулирующие меры.

В 2016-2017 учебном году в 124 школах по 5 городам и 36 районам страны обучение проводилось по определенным профилям.

В рамках конкурса по смене города или района работающими по бессрочному контракту педагогами общеобразовательных школ и профтехлицеев страны были проведены тестовые экзамены и собеседования. По результатам экзамена, 243 человека получили право сменить рабочие места.

В 2016 году было распечатано 6 623 135 экземпляров учебников и различных методических пособий для педагогов 261 наименования для учащихся I, II, III, IV, V, VII и IX классов.