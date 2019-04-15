Минобразования прокомментировало утверждения об избиении учеников в бакинской школе-интернате

Министерство образования прокомментировало утверждения об избиении и оскорблении детей в расположенной в бакинском поселке Мярдякан школе-интернате №2 для детей, лишенных родительской опеки.

В ответ на запрос Report в министерстве сообщили, что распространившая в соцсети информацию о школе-интернате Лейла Уджал была приглашена в министерство образования, и сегодня с ее участием будут обсуждаться детали инцидента.

Согласно информации, в министерстве образования создана специальная комиссия, начаты расследования.

"О результатах проинформируют общественность. В названную школу-интернат сегодня отправились несколько медиа-структур, непосредственно ознакомились там с условиями. В последние несколько лет неоднократно устраивались ознакомительные визиты с участием различных медиа-структур в связи с условиями в школах-интернатах, министерство в таких вопросах всегда придает особое значение функции общественного контроля", - сказали в структуре.