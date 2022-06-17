Минобразования отчиталось о работах по строительству школ на освобожденных землях

Министерство образования Азербайджана в 2021-2022 учебном году приступило к строительству, восстановлению и капитальному ремонту школ на освобожденных территориях.

Министерство образования Азербайджана в 2021-2022 учебном году приступило к строительству, восстановлению и капитальному ремонту школ на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в министерстве, полную среднюю школу №1 на 960 ученических мест в городе Шуше планируется сдать в новом учебном году.

В связи с восстановлением, укреплением и капитальным ремонтом Шушинской реальной школы подготовлен концептуальный проект, начаты проектные работы.

Начались работы по проектированию и строительству полной средней школы №1 на 960 ученических мест в городе Агдам, ее планируется сдать в конце года.

В городе Джабраил планируется построить полную среднюю школу им. академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест. В этом районе также заложен фундамент школы на 960 ученических мест в селе Юхары Марджанлы.

В городе Физули готовится проектно-сметная документация по проектированию и строительству полной средней школы на 960 ученических мест. Также планируется начать работы по проектированию и строительству профлицея на 700 мест.

Подготовлена проектно-сметная документация по проектированию и капитальному ремонту полной средней школы на 144 ученических места в поселке Суговушан Тертерского района.