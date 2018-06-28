Минобразования ликвидировало выданный гражданке поддельный диплом

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о ликвидации выданного гражданке Набиевой (Зейналовой) Лейле Рауф гызы поддельного диплома и выдаче нового.

Как сообщает Report, по приказу министра, выданный Минобразования Газахскому филиалу Азербайджанского педагогического института диплом (серия В № 020724), предусмотренный для заполнения на имя Набиевой (Зейналовой) Лейлы Рауф гызы, но написанный на имя другого человека, признан недействительным.

В то же время ликвидирован диплом серии B № 042889, выданный Газахским филиалом АПИ Набиевой (Зейналовой) Л.

Сектору министерства по работе с секретными и документами и гособразцами поручено выделить новый дипломный бланк для заполнения диплома на имя Набиевой Л. Кроме того, Газахский филиал БГУ (В.Эфендиев) обеспечит заполнение диплома в соответствующей форме и выдачу Л.Набиевой.

Наблюдение за исполнением приказа поручено руководителю Аппарата.