Министр: Восстановление учебного процесса с 1 июня не планируется

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"Восстановление учебного процесса с 1 июня не планируется. То есть уроки с этой даты не начнутся".

Как передает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, в связи с проведением экзаменов были разработаны новые нормы: "В ближайшие дни планируется утвердить документ. Будут разные подходы. Обсуждаются вопросы с нормативно-правовой точки зрения. Документ правил, регулирующих этот процесс, был представлен премьер-министру. Предложения подготовлены в соответствии с текущей ситуацией, с учетом условий".