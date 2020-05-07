Министр: Восстановление учебного процесса с 1 июня не планируется

"Восстановление учебного процесса с 1 июня не планируется. То есть уроки с этой даты не начнутся".
Как передает Report, об этом заявил министр образования Джейхун Байрамов во время брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров.
По его словам, в связи с проведением экзаменов были разработаны новые нормы: "В ближайшие дни планируется утвердить документ. Будут разные подходы. Обсуждаются вопросы с нормативно-правовой точки зрения. Документ правил, регулирующих этот процесс, был представлен премьер-министру. Предложения подготовлены в соответствии с текущей ситуацией, с учетом условий".