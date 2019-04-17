Министр образования встретился с руководителями общеобразовательных учебных заведений

Министр образования Джейхун Байрамов встретился с руководителями расположенных в Баку общеобразовательных учебных заведений.

Как сообщили Report в министерстве образования, на встрече министр дал поручения по организации работ с учениками, обеспечению в школах здоровой морально-психологической и безопасной среды, анализу ситуации в общеобразовательных учебных заведениях в связи с отношениями школы и семьи, школы, учителя, ученика и родителей, насилием в отношении учеников или учителей, в целом усовершенствованию проводимых в данной сфере работ.

Наряду с этим руководителям школ поручено с привлечением классных руководителей, учителей, школьных психологов в каждом общеобразовательном учебном заведении установить группу ранимых учеников и подготовить о них подробную информацию.

Также было отмечено о подготовке предложений по привлечению к процессам информирования, просвещения, мониторинговым процессам представителей общественности, экспертов образования, усовершенствованию деятельности школьных родительских комитетов, подразумевающих близкое участие в учебно-воспитательных и управленческих процессах.

Министр образования сообщил, что в ближайшие месяцы круг охвата проекта "Друг школьника" будет в значительной степени расширен.