Министр образования подписал приказ в связи с "Последним звонком"

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ в целях обеспечения организованного проведения традиционных мероприятий в средних общеобразовательных школах республики по случаю "Последнего звонка".

Как сообщает Report, согласно приказу, "Последний звонок" будет организован на территории каждого учебного заведения 14 июня.

В приказе отмечается, что руководству школ будет рекомендовано приглашать на мероприятия по случаю "Последнего звонка" представителей общественности, родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций, бывших выпускников.

В то же время, министерством образования Нахчыванской АР, Управлением образования города Баку, Управлением образования города Гянджа, городскими (районными) отделами образования и руководителями напрямую подчиняющихся министерству образования общеобразовательных учреждений будут приняты соответствующие меры на пути обеспечения безопасности учащихся за время мероприятий и проведения содержательного "Последнего звонка".

Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра Джейхуна Байрамова.