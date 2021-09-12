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Министр образования: Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия вакантных мест

Министр образования: Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия вакантных мест Каждый год бывают проблемы с вакансиями учителей. Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия этих вакансий.
Наука и образование
12 сентября 2021 г. 23:50
Министр образования: Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия вакантных мест
Эмин Амруллаев

Каждый год бывают проблемы с вакансиями учителей. Хоть и редко, но бывают случаи сокрытия этих вакансий.

Как передает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев в интервью Real TV.

"Некоторым школам может быть разрешено выбирать учителей. Но главное - это прозрачность. Директор школы будет иметь полномочия при выборе учителей и ресурсов. В ближайшие 3-4 года будут нововведения, направленные на выявление способностей при приеме учителей на работу. Я думаю, что экзамены пока будут проводиться в централизованной форме", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Müəllimlərin vakansiyasının gizlədilməsi faktı az da olsa var"

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