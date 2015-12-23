Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос влияния девальвации на зарплату учителей - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Диагностическая оценка учителей не означает только лишь индивидуальное внедрение нормы нагрузки уроков, а также системы зарплаты. Это влияет на самоанализ учителей, их оценку своих сильных и слабых качеств и на метод подхода на этой базе к профессиональной подготовке".

Об этом заявил Report заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в ходе прошлогодней оценки в Баку был применен иной подход специализации в отличие от практики прежних лет.

Д.Байрамов подчеркнул, что учитывая все вопросы, был изменен профиль Бакинского института квалификации и переподготовки педагогических кадров.

Он отметил, что в системе образования предусмотрен поэтапный переход на дифференцированную систему заработной платы.

Представитель министерства внес ясность в вопрос влияния повышения курса доллара на зарплату учителей: "Расчет зарплаты в Азербайджане производится в манатах, поэтому никакие изменения в зарплатах учителей не ожидаются".