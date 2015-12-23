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    Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос влияния девальвации на зарплату учителей - ЭКСКЛЮЗИВ

    Разрабатывается новое положение Института профессионального развития работников образования

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ "Диагностическая оценка учителей не означает только лишь индивидуальное внедрение нормы нагрузки уроков, а также системы зарплаты. Это  влияет на самоанализ учителей, их оценку своих сильных и слабых качеств и на метод подхода на этой базе к профессиональной подготовке". 

    Об этом заявил Report заместитель министра образования Джейхун Байрамов. 

    По его словам, в ходе прошлогодней оценки в Баку был применен иной подход специализации в отличие от практики прежних лет. 

    Д.Байрамов подчеркнул, что учитывая все вопросы, был изменен профиль Бакинского института квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

    Он отметил, что в системе образования предусмотрен поэтапный переход на дифференцированную систему заработной платы. 

    Представитель министерства внес ясность в вопрос влияния повышения курса доллара на зарплату учителей: "Расчет зарплаты в Азербайджане производится в манатах, поэтому никакие изменения в зарплатах учителей не ожидаются".

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