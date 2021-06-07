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Министерство образования об освобожденных от госэкзамена студентах

Министерство образования об освобожденных от госэкзамена студентах Министерство образования обнародовало правила итоговой государственной аттестации.
Наука и образование
7 июня 2021 г. 17:38
Министерство образования об освобожденных от госэкзамена студентах

Министерство образования обнародовало правила итоговой государственной аттестации.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, начиная с прошлого года соответствующим постановлением Кабмина в вузах и ссузах учебный и учебно-воспитательный процесс организуется в дистанционной форме.

Отмечается, что экзаменационная сессия текущего учебного года была проведена в онлайн-форме. В настоящее время ввиду продолжения особого карантинного режима по предложению Министерства образования в соответствии с решением Кабмина было признано целесообразным провести оценивание знаний по итоговой государственной аттестации студентов ссузов (по всем специальностям) и бакалавриата вузов (за исключением специальностей, требующих специального таланта, и основного (базовое высшее) медицинского образования на основании результатов, достигнутых в процессе обучения (общий усредненный показатель).

По соответствующему решению Кабмина, студенты, выполнившие все условия по учебному плану по всем специальностям в ссузах и на бакалавриате вузов за исключением специальностей, требующих специального таланта, и основного (базовое высшее) медицинского образования, будут считаться прошедшими итоговую аттестацию в соответствии с результатами, достигнутыми в процессе обучения (общий усредненный показатель). На бакалавриате вузов по специальностям, требующим специального таланта, и основного (базовое высшее) медицинского образования, а также по всем специальностям на степени магистратуры итоговая аттестация обязательна.

На степени магистратуры на аттестацию допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана.

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