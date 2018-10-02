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    Министерство: 174 азербайджанца будут учиться в вузах Венгрии

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Завершен отбор на программу стипендий для обучения в Венгрии в рамках Межправительственной программы стипендий на 2018-2019 учебный год. 

    Как сообщили Report в министерстве образования, в результате плодотворного сотрудничества между министерством образования и министерством людских ресурсов Венгрии, в 2018/2019 учебном году 174 азербайджанца получат возможность обучения в престижных университетах Венгрии.

    По соглашению, 174 молодых человека получили право обучения в Венгрии, в том числе 18 – в докторантуре, 134 – в магистратуре, 22 – в бакалавриате. 

    Студенты удостоены стипендии на обучение, преимущественно, в таких университетах как Budapest University of Technology and Economics, Corvinus University of Budapest, Eötvös Loránd University, University of Debrecen, University of Pécs и другими высших учебных заведениях.

    Отметим, что о начале программе было объявлено 1 февраля текущего года.

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