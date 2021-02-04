Малые суммативные оценивания в школах отменяются

"Мы рекомендуем, чтобы малое суммативное оценивание было отменено".

"Мы рекомендуем, чтобы малое суммативное оценивание было отменено".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом содержания, обучения и оценки Министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, необходимо проводить базовую диагностическую оценку: "Когда-то проведение внутришкольного оценивания было связано исключительно с периодом карантина. Очное обучение уже частично восстановлено, и я думаю, что в ближайшем будущем проведение малых и больших суммативных оцениваний может проводиться в школах".