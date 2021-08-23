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Малейка Аббасзаде: В этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими

Малейка Аббасзаде: В этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими "В этом году в III группе 617 человек набрали более 600 баллов. В прошлом году 555 человек показали результат выше 600 баллов".
Наука и образование
23 августа 2021 г. 15:58
Малейка Аббасзаде: В этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими

"В этом году в III группе 617 человек набрали более 600 баллов. В прошлом году 555 человек показали результат выше 600 баллов".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими: “Если в прошлом году результаты выше 500 баллов показали 2 714 человек, то в этом году - 2 864. В прошлом году число набравших 150 баллов составило 17 964 человека, в этом году - 16 567 человек”.

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Версия на английском языке SEC Chairperson: Third specialty group scores will be high
Версия на азербайджанском языке Məleykə Abbaszadə: "Bu il III qrupda müsabiqə balları yüksək olacaq"

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