Малейка Аббасзаде: В этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими

"В этом году в III группе 617 человек набрали более 600 баллов. В прошлом году 555 человек показали результат выше 600 баллов".

"В этом году в III группе 617 человек набрали более 600 баллов. В прошлом году 555 человек показали результат выше 600 баллов".

Как сообщает Report, об этом сказала председатель совета директоров Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в этом году конкурсные баллы в III группе будут высокими: “Если в прошлом году результаты выше 500 баллов показали 2 714 человек, то в этом году - 2 864. В прошлом году число набравших 150 баллов составило 17 964 человека, в этом году - 16 567 человек”.