Малейка Аббасзаде: Через два года в Азербайджане будет применена новая форма выпускных и вступительных экзаменов

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ "Через два года в Азербайджане будет применена новая форма выпускных и вступительных экзаменов".

Как передает Report, об этом в ходе интервью "ASANradio" сообщила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в этом направлении совместно с министерством образования проводятся обсуждения по соответствующим моделям: "Информация, наверное, будет представлена общественности в сентябре".

Председатель ГЭЦ отметила, что результаты абитуриентов, сдавших экзамены на степень бакалавра в прошлом году и в этом году примерно одинаковы: "В следующем году вступительные экзамены будут проведены на основе модели этого года. И это будет последним годом, когда состоятся вступительные экзамены на основе этой модели. Потому что обучающиеся на основе куррикулума ученики через два года уже будут в 11-м классе, и оценка их знаний должна проводиться в иной форме. Верим, что результат выпускников в следующем году будет лучше. Кроме того, мы ожидаем увеличения числа выпускников прошлых лет".

М.Аббасзаде сказала, что число набравших более 500 баллов на вступительных экзаменах этого года составило 12,97%: "В прошлом году эта цифра составила 12,6%. В прошлом году 11 030 человек набрали 0-100 баллов, а в этом году такой результат показали 11 999 человек".