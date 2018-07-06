Лицей "Истек" приостановил деятельность

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Учредитель лицея "Истек" обратился в министерство образования Азербайджана для принятия решения о приостановлении деятельности этого учебного заведения.

Как сообщает Report, в обращении отражен вопрос о помощи в устройстве педагогического коллектива лицея "Истек" в другие учебные заведения и продолжении учебы учениками в других общеобразовательных заведениях.

На основе обращения учредителя создана рабочая группа по распределению учеников и педагогического коллектива лицея "Истек".

В учебных заведениях страны для обеспечения нормального хода процесса начаты соответствующие подготовительные работы.

Министерство образования доводит до сведения учеников лицея "Истек" и их родителей, что будут созданы условия для продолжения учебы в соответствующих учебных заведениях по выбору учеников, а также в зависимости от желания работающих в этой школе педагогов распределение их в других учебных заведениях.