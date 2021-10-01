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Кадровые перестановки в институтах НАНА

Кадровые перестановки в институтах НАНА Уволены директора двух институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Центрального ботанического сада .
Наука и образование
1 октября 2021 г. 23:27
Кадровые перестановки в институтах НАНА
Мохсун Нагисойлу

Уволены директора двух институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Центрального ботанического сада .

Report сообщает, что это следующие лица:

- директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу;

- директор Института археологии, этнографии и антропологии, доктор исторических наук, профессор Маиса Рагимова;

- директор Центрального ботанического сада, доктор биологических наук Вахид Фарзалиев.

Исполняющий обязанности генерального директора Института археологии, этнографии и антропологии временно назначен доктор исторических наук Наджаф Мусейибли, а исполняющим обязанности генерального директора Центрального ботанического сада назначен Натиг Аллахвердиев.

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Версия на азербайджанском языке Möhsün Nağısoylu və daha iki direktor vəzifələrindən azad olunub 

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