Кадровые перестановки в институтах НАНА

Уволены директора двух институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Центрального ботанического сада .
Report сообщает, что это следующие лица:
- директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу;
- директор Института археологии, этнографии и антропологии, доктор исторических наук, профессор Маиса Рагимова;
- директор Центрального ботанического сада, доктор биологических наук Вахид Фарзалиев.
Исполняющий обязанности генерального директора Института археологии, этнографии и антропологии временно назначен доктор исторических наук Наджаф Мусейибли, а исполняющим обязанности генерального директора Центрального ботанического сада назначен Натиг Аллахвердиев.