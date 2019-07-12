Минобразования: Внесены изменения в правила приема на работу на должность директоров

Завтра стартует конкурс по приему на работу на должность директоров в государственные общеобразовательные учебные заведения.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, этот процесс продлится до 19 июля.

Желающие участвовать в конкурсе кандидаты должны пройти регистрацию, перейдя по ссылке miq.edu.az/direktorlar.

На конкурс вынесено около 500 вакантных мест.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование по сфере педагогики и управления, с педагогическим стажем не менее 5 лет (при наличии научной степени по специальности организация и управление образовательным процессом - 3 года) и занимающиеся в настоящее время педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

Конкурс по приему на работу на должность директоров состоит из 4-х этапов (прием электронного заявления,тестовый экзамен, собеседование, размещение на вакантные позиции).

Согласно поправке в "Правила регулирования приема на работу на должности директоров государственных общеобразовательных учебных заведений и трудовых отношений с директорами, достигшими возрастного предела труда", проходной балл на конкурсе будет определяться с учетом результатов кандидатов на тестовом экзамене и количества вакансий.