ГЭЦ: Результаты экзаменов учеников IX классов переведены в 100-бальную шкалу

Выпускные экзамены на ступени общего среднего образования в Азербайджане будут проведены в один этап – по модели второго этапа. Они будут проводиться в соответствии с временной поправкой в "Правила итогового оценивания (аттестации) учащихся на ступени общего образования", внесенной решением Кабмина от 18 мая 2020 года под номером 179.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Максимально ученик может набрать на экзамене 300 баллов.

Согласно поправкам, ученики, которые уже сдали первый этап экзамена 1 марта 2020 года, пока экзамены проходили в два этапа, не пройдут выпускной экзамен в один этап. Полученные ими результаты переведены со стороны ГЭЦ в 100-бальную шкалу и размещены на страницах учащихся.

Итоговые баллы согласно новой шкале будут внесены в аттестаты учеников.

Для недовольных оценкой по новой шкале планируется проведение экзамена в сентябре (по модели одноэтапного экзамена).