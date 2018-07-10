Имена выпускников БВШН на страницах шотландской газеты

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Возможность узнать имена выпускников Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), окончивших вуз в этом году, получили читатели популярной ежедневной газеты "TheScotsman" ("Шотландец").

В разделе "Перспективы", посвященном церемониям вручения дипломов в различных университетах Шотландии, опубликованы и списки выпускников Университета Хериота-Ватта (УХВ) 2018 года. В их числе – свыше 80 студентов БВШН, получивших дипломы УХВ о присвоении им степени бакалавра нефтегазовой или химической инженерии.Торжественное вручение дипломов азербайджанским выпускникам британского университета и БВШН состоялось 28 июня в кампусе Высшей школы.

Газета "TheScotsman", которая была основана в 1817 году, издается в Эдинбурге (Шотландия).В 1988 году газета стала одним из первых среди периодических печатных изданий в Великобритании, создавших ежедневно обновляемый новостной вебсайт. В 2012 году газета получила награду Scottish Press Awards как газета года.