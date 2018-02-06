Гулу Магеррамли: В трех пунктах проекта орфографического словаря есть некоторые проблемы

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "90% всех отразившихся в проекте орфографического словаря правил очень полезны. А в трех пунктах есть некоторые проблемы".

Как сообщает Report, об этом на посвященном обсуждению проекта орфографического словаря мероприятии Общественного объединение "Ассоциация азербайджанского языка" сказал доктор филологических наук, профессор Гулу Магеррамли.

По его словам, 37-е правило проекта в целом противоречит правилам.

Г.Магеррамли добавил, что адаптация правописания к разговорной речи может упростить язык.