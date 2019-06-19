Госбюджет Азербайджана выделит средства на повышение зарплат учителей

Распоряжение президента Азербайджанской Республики "О повышении заработной платы работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков" и "О повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования учителей, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, и работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью" охватят в целом 160 тысяч учителей.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, распоряжения позволят довести среднюю зарплату до 605 манатов.

Для обеспечения этого роста из госбюджета дополнительно будет ежегодно выделяться 240 млн манатов, в сентябре-декабре текущего года - 73 млн манатов.