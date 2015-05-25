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    ГКПС обнародовала условия выбора специальностей

    К выбору специальностей по I, II, III и IV группам допускаются абитуриенты, набравшие в общем не менее 200 баллов

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала условия выбора специальностей в вузы. Как сообщили Report в ГКПС, выбор специальностей будет проводиться с 30 июля по 11 августа. 

    Согласно условиям конкурса, к выбору специальностей по I, II, III и IV группам допускаются абитуриенты, набравшие в общем не менее 200 баллов - не менее 10 относительных баллов по отдельным предметам. В отношении абитуриентов, набравших 350 и более баллов, ограничения по относительным баллам не применяются. Если условия конкурса изменятся, об этом будет предоставлена дополнительная информация. 

    Требования для участия в выборе специальностей по приему по госзаказу будут установлены ГКПС после завершения вступительных экзаменов выпускников нынешнего года. 

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