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    ГЭЦ: Только 10 из 53 успешно сдали экзамен по приему на госслужбу

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    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал статистику о кандидатах, принявших участие 26 мая на экзамене по приему на госслужбу по категории А административных должностей (административные руководящие позиции).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, 45 прошедших регистрацию для участия в экзамене были мужчинами, 8 – женщинами.

    Среди зарегистрировавшихся для участия на экзамене 19 человек были в возрастном интервале 30-34 года. Из возрастной группы (35-59 лет) 17 человек мужчины, 4 – женщины. 3 кандидата из возрастной группы успешно сдали экзамен.

    Напомним, что из зарегистрировавшихся для участия в экзамене 53 кандидатов 10 (18,9%) добились успеха (из 45 мужчин 9 и из 8 женщин - одна набрали проходной балл).

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