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ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен 30 апреля

ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен 30 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередной выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования 30 апреля.
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 11:57
ГЭЦ проведет очередной выпускной экзамен 30 апреля

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередной выпускной экзамен на уровне общего (9-летнего) среднего образования 30 апреля.

Как сообщили Report в ГЭЦ, в экзамене примут участие 48 065 учащихся.

Экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования пройдут в Хазарском, Низаминском, Пираллахинском районах Баку, в Абшеронском районе, Нахчыванской Автономной Республике, городах Мингячевир, Нафталан, Сумгайыт, Ширван, Евлах, в Агстафинском, Балакянском, Бардинском, Джалилабадском, Горанбойском, Гёйчайском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гахском, Газахском, Губинском, Лерикском, Масаллинском, Сальянском, Шамахинском, Тертерском, Уджарском, Загатальском районах. Экзамены также охватят учебные заведениях с преподаванием на английском, французском и грузинском языках.

Экзамен начнется в 11:00, за 15 минут до начала экзамена (в 10:45) учащиеся будут запускаться в экзаменационный зал.

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Версия на азербайджанском языке DİM aprelin 30-da 48065 şagird üçün buraxılış imtahanı keçirəcək

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