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ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 2-3 июня.
Наука и образование
5 июня 2021 г. 18:26
ГЭЦ объявил результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, которые прошли 2-3 июня.

Как передает Report со ссылкой на ГЭЦ, из 39 047 школьников, принявших участие в экзаменах, 538 не явились. Результаты 7 человек аннулированы за нарушение обязательных правил экзамена.

С 10 июня ГЭЦ организует процесс онлайн-апелляции (через программу "Zoom" или по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте Центра 7-9 июня.

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