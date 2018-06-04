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    ГЭЦ обратился к обучавшимся за рубежом гражданам Азербайджана

    © Report

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к гражданам Азербайджана, обучающимся за рубежом.

    Как сообщили Report в Центре, указанные лица могут быть приняты на государственную службу на конкурсной основе или вне конкурса.

    Отмечено, что в рамках "Государственной программы по образованию азербайджанской молодежи за рубежом на 2007-2015 гг." лица, получившие образование за границей, могут обращаться в соответствующие государственные органы по вопросу замещения вакантных должностей административных госслужащих.

    Указанным лицам рекомендуется обращаться в ГЭЦ в случае, если возникнут какие-либо трудности при приеме на госслужбу.

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