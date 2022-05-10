ГЭЦ обнародовал результаты экзамена госслужащих

Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 8 мая для продолжения деятельности на государственной службе по административным должностям группы ВВ.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, результаты экзамена размещены на
Кандидаты также могут узнать результаты посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив «рабочий номер» на номер 7727.
Согласно результатам экзамена, 90 кандидатов успешно выполнили требуемые условия конкурса, в том числе один человек в подгруппе BB1, 15 человек в подгруппе BB2, 35 человек в подгруппе BB3, 39 человек в подгруппе ВВ4.