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ГЭЦ обнародовал результаты экзамена госслужащих

ГЭЦ обнародовал результаты экзамена госслужащих Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 8 мая для продолжения деятельности на государственной службе по административным должностям группы ВВ.
Наука и образование
10 мая 2022 г. 17:43
ГЭЦ обнародовал результаты экзамена госслужащих

Обнародованы результаты тестового экзамена, проведенного 8 мая для продолжения деятельности на государственной службе по административным должностям группы ВВ.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ с 16:20.

Кандидаты также могут узнать результаты посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив «рабочий номер» на номер 7727.

Согласно результатам экзамена, 90 кандидатов успешно выполнили требуемые условия конкурса, в том числе один человек в подгруппе BB1, 15 человек в подгруппе BB2, 35 человек в подгруппе BB3, 39 человек в подгруппе ВВ4.

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