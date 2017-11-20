ГЭЦ обнародовал результаты приемного экзамена на вакантные административно-руководящие позиции

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты проведенного 18 ноября тестового экзамена по приему на госслужбу по группам AA, AB и AC, относящимся к категории А административных должностей (административные руководящие (управляющие) позиции).

Как сообщили Report в ГЭЦ, из 90 участвовавших в экзамене кандидатов успешно прошли его 13 человек, из них 2 человека - по подгруппе АВ4, 2 человека – по подгруппе АС1, 3 человека – по подгруппе АС2, 2 человека – по подгруппе АС3, 4 человека – по подгруппе АС4.

Отметим, что в подгруппу АB4 входит позиция заместителя завотделом по пятой классификации административных должностей, в подгруппу АС1 – руководители местных отделений, руководители органов при центральной исполнительной власти или в подведомственных ей по пятой классификации административных должностей, в подгруппу АС2 – завотделом, завсектором, руководитель местного отделения по шестой классификации административных должностей, в подгруппу АС3 – заместитель руководителя местных отделений, заместитель завотделом, заместители руководителей местных отделений, руководители органов при центральной исполнительной власти в подведомственных ей по шестой классификации административных должностей, в подгруппу АС4 – завсектором, помощник руководителя госоргана по седьмой классификации административных должностей.

Для получения соответствующего сертификата успешно прошедшие тестовые экзамены кандидаты должны заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 20 ноября по 1 декабря. Получившие сертификат лица получают право на участие в собеседовании по соответствующим группам и подгруппам должностей.

Более подробно о должностях, которые планируется представить на конкурс по регионам можно узнать по ссылке: http://dim.gov.az/documents/PDF/Rayon1.pdf