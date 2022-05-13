ГЭЦ: 21 и 22 мая пройдут вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 21 мая проведет вступительные экзамены по III группе, а 22 мая - по II группе специальностей.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 21 мая проведет вступительные экзамены по III группе, а 22 мая - по II группе специальностей.

22 мая состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC III группы специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Абитуриенты должны принести на экзамен следующие документы:

- "Пропускной лист на экзамен";

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца;

- Участники, не имеющие фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь справку, выданную образовательным учреждением с прикрепленной к ней фотографией (в справку вклеивается фотография участника размером 3х4 см, сверху заверенная печатью).