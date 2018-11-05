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    Газанфару Пашаеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки"

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Газанфару Мамед оглу Пашаеву почетного звания "Заслуженный деятель науки".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области литературоведения в Азербайджанской Республике Газанфару Мамед оглу Пашаеву присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки". 

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