Гасану Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

11 мая, 2018 19:22

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Ширали оглу Садыгову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджанской Республике Гасану Ширали оглу Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.