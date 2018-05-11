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    Гасану Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Ширали оглу Садыгову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджанской Республике Гасану Ширали оглу Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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