Гасану Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Гасану Ширали оглу Садыгову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере образования в Азербайджанской Республике Гасану Ширали оглу Садыгову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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