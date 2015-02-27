​Директор школы, в которой произошел инцидент, привлечен к дисциплинарной ответственности

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Завершилось расследование события, произошедшего 19 января в полной средней школе №118 в поселке Говсаны, проводимое на основе приказа министерства образования №37 от 21 января 2015 года. Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

В ходе совместного расследования представителей министерства образования и исполнительной власти Сураханского района внесена ясность в вопросы соответствия деятельности школы закону "Об образовании", требованиям существующих нормативных документов, организации управления, контроля учебно-воспитательного процесса, обучения по предметам и др.

На время расследования министерство образования отстранило от исполнения должностных обязанностей директора школы Гардашхана Селимова, исполнение обязанностей по руководству школой было возложено на сотрудника Управления образования города Баку.

В ходе расследования были рассмотрены все случаи пропуска уроков в течение 2014/2015 учебного года, которые и явились причиной инцидента. Были выявлены случаи замены пропущенных уроков учителями той же специальности, части уроков - учителями иной специальности (например, пропуск уроков со стороны учительницы истории в связи с беременностью и замена этих уроков учителями биологии и математики) или же отмены уроков.

Учитывая итоги проведенного комиссией расследования, было принято решение о привлечении директора школы Гардашхана Селимов к дисциплинарной ответственности, и переводе его на другое место работы.

В следующие три месяца руководству школой возложено на Низамеддина Агджаева. Для придания юридической оценки остальным вопросам собранные материалы направлены в соответствующие структуры.