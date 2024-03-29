Депутат предложил отменить возрастной предел для детей, лишенных родительской опеки, в вопросе образования за счет государства

В Милли Меджлисе предложили снять возрастное ограничение для членов семей шехидов и детей, лишенных родительской опеки, в вопросе образования за счет государства.
Как сообщает Report, с соответствующим предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
"Отрадно, что нет возрастных ограничений для ветеранов войны. Даже в возрасте 30 лет они могут получить образование в вузе за счет государства", - сказал он.
Парламентарий напомнил, что окончательный возрастной предел государственной поддержки в вопросе образования для членов семей шехидов и лишенных родительской опеки детей составляет 23 года: "Предлагаю снять это ограничение. Лица из этой категории должны иметь возможность получать образование в любом возрасте".