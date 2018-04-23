CNN: Первая трепанация черепа в истории была сделана на территории Азербайджана

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Самый старейший пример трепанации черепа в мире, датируемый 7,3 тысяч лет до н.э., найден на территории Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на CNN, это означает что впервые операция на черепе человека произошла еще в эпоху мезолита.

В статье отмечается, что впервые определенный пример черепной хирургии у животного был обнаружен во Франции, в частности, почти полный череп коровы с круглым отверстием во лбу обнаружен в 1991 году на неолитическом участке, который датируется 3,4-3 тысяч лет до н.э.

Археологи решили, что отверстие - результат столкновения с рогом другой коровы, и не задержались на находке надолго, однако в прошлом году к ней обратились двое антропологов, Фернандо Рамирез Росси (Fernando Ramirez Rozzi) и Ален Фроман (Alain Froment), которые после тщательного исследования доказали, что это была трепанация.

Края отверстия оказались очень ровными и острыми. Антропологи пришли к выводу о том, что сильный удар не мог быть причиной появления отверстия: его сделали, аккуратно просверлив, вырезав или выскоблив, без приложения большого усилия. Вероятно, дыра в коровьем черепе - след трепанации, заключили они.

Отметим, что в Азербайджане были найдены четыре черепа со следами трепанации. В частности, один череп, относящийся к эпохе энеолита в селе Чалагантепе, и три черепа из эпохи бронзы в Дашкесанском районе.