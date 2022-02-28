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Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом

Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом Будет разработано положение о критериях и процедурах отбора молодежи для обучения за рубежом.
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 12:06
Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом

Будет разработано положение о критериях и процедурах отбора молодежи для обучения за рубежом.

Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля.

Государственная программа предусматривает обучение талантливой, умной и перспективной азербайджанской молодежи в престижных вузах зарубежных вузах.

Критерии и процедуры отбора молодежи будут основаны на принципах прозрачности, справедливости и объективности.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alacaq gənclərin seçilməsi meyarları və prosedurları hazırlanacaq

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