Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом

Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом

Будет разработано положение о критериях и процедурах отбора молодежи для обучения за рубежом.

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Будет разработано положение о критериях и процедурах отбора молодежи для обучения за рубежом. Как сообщает Report, это отражено в Государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля. Государственная программа предусматривает обучение талантливой, умной и перспективной азербайджанской молодежи в престижных вузах зарубежных вузах. Критерии и процедуры отбора молодежи будут основаны на принципах прозрачности, справедливости и объективности. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram