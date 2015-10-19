Будет переиздан орфографический словарь азербайджанского языка

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Институте языкознания имени Насими НАНА под руководством академика Тофига Гаджиева состоялось заседание орфографической комиссии.

Об этом Report сообщили в институте.

На заседании были обсуждены вопросы, возникшие в связи с орфографическим словарем.

Директор института языкознания профессор Т.Гаджиев отметил, что в письме, развитии языковой культуры каждого народа правила орфографии играют важную роль.

На заседании было подчеркнуто, что комиссия должна приложить больше усилий для переподготовки орфографического словаря, оценки выдвинутых предложений, устранения недостатков.

Выступивший на заседании редактор нынешнего словаря профессор Исмаил Мамедов заявил, что данный словарь охватывает 110 тыс. лексических единиц: "В новом издании будут исключены некоторые искусственно образованные слова".

Напомним, что 6-е издание орфографического словаря было выпущено в 2013 году.