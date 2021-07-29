Более 3 тысяч кандидатов пересдадут экзамен по приему на работу учителей

Около 3000 человек, недовольных уровнем сложности тестовых заданий, повторно подали заявки на участие в экзамене по приему на работу учителей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарат Валехов.

По его словам, в экзамене приняли участие около 35 тысяч кандидатов.

Тестовые задания на состоявшемся 12 июля экзамене для кандидатов в учителя начальных классов и на экзаменах 23 и 26 июля для кандидатов в учителя азербайджанского языка и литературы отличаются по сложности от других экзаменационных заданий. Кандидатам, участвовавшим на экзаменах в указанные даты, будет предоставлена возможность пересдачи.