БГУ налаживает сотрудничество с Алтайским госуниверситетом

Меморандум о сотрудничестве подписан между Бакинским государственным университетом и Алтайским Государственным университетом.

Меморандум о сотрудничестве подписан между Бакинским государственным университетом и Алтайским Государственным университетом.

Как сообщает Report, подписание документа состоялось сегодня в Баку.

Подписи под меморандумом поставили проректор БГУ Фарда Иманов и проректор АлтГУ Роман Райкин.

По словам проректора Ф. Иманова, у БГУ уже установлены связи с университетами Москвы, Санкт- Петербурга, кроме того планируется подписать меморандум о сотрудничестве с Барнаульским университетом.

Также в Бакинском государственном университете сегодня состоялось торжественное открытие выставки "Алтай – родина тюрков", организованная Русским домом в Баку при поддержке БГУ и Алтайского государственного университета.

Материалы для выставки были представлены фотографами Алтайского края.