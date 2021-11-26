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БГУ налаживает сотрудничество с Алтайским госуниверситетом

БГУ налаживает сотрудничество с Алтайским госуниверситетом Меморандум о сотрудничестве подписан между Бакинским государственным университетом и Алтайским Государственным университетом.
Наука и образование
26 ноября 2021 г. 12:35
БГУ налаживает сотрудничество с Алтайским госуниверситетом

Меморандум о сотрудничестве подписан между Бакинским государственным университетом и Алтайским Государственным университетом.

Как сообщает Report, подписание документа состоялось сегодня в Баку.

Подписи под меморандумом поставили проректор БГУ Фарда Иманов и проректор АлтГУ Роман Райкин.

По словам проректора Ф. Иманова, у БГУ уже установлены связи с университетами Москвы, Санкт- Петербурга, кроме того планируется подписать меморандум о сотрудничестве с Барнаульским университетом.

Также в Бакинском государственном университете сегодня состоялось торжественное открытие выставки "Алтай – родина тюрков", организованная Русским домом в Баку при поддержке БГУ и Алтайского государственного университета.

Материалы для выставки были представлены фотографами Алтайского края.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBDU Altay Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlıq qurur

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