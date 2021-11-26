БГУ налаживает сотрудничество с Алтайским госуниверситетом

Меморандум о сотрудничестве подписан между Бакинским государственным университетом и Алтайским Государственным университетом.
Как сообщает Report, подписание документа состоялось сегодня в Баку.
Подписи под меморандумом поставили проректор БГУ Фарда Иманов и проректор АлтГУ Роман Райкин.
По словам проректора Ф. Иманова, у БГУ уже установлены связи с университетами Москвы, Санкт- Петербурга, кроме того планируется подписать меморандум о сотрудничестве с Барнаульским университетом.
Также в Бакинском государственном университете сегодня состоялось торжественное открытие выставки "Алтай – родина тюрков", организованная Русским домом в Баку при поддержке БГУ и Алтайского государственного университета.
Материалы для выставки были представлены фотографами Алтайского края.