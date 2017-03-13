БГУ подписал договор о сотрудничестве с тремя университетами Турции

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Ректор Стамбульского университета, профессор Махмут Ак, ректор Стамбульского университета Кемербургаз, профессор Чагри Эрхан и ректор Эгейского университета, профессор Хатидже Берилл Дедеоглу побывали в Бакинском государственном университете (БГУ).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел печати и информации БГУ, встретивший гостей ректор БГУ, академик Абель Магеррамов проинформировал о международных связях университета, о деятельности структур, членом которых он является, а также о сотрудничестве с вузами Турции.

Турецкие ректоры, в свою очередь, рассказали о вузах, которые они представляют, выразив заинтересованность в установлении связей с БГУ.

На встрече подписан договор между БГУ и всеми тремя турецкими университетами. В договоре предусматривается проведение обмена преподавателями и студентами, проведение совместных научных исследований, конференций, семинаров, симпозиумов и других вопросов.

Затем ректор Стамбульского университета Кемербургаз, профессор Чагри Эрхан подарил ректору Абелю Магеррамову книгу "Азербайджан в период восходящей звезды Кавказа Ильхама Алиева", редактором которой он является.

Гости ознакомились с научными центрами и лабораториями БГУ.