В Бакинской Высшей Школе Нефти британские преподаватели проводят экзамены по итогам семестра

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти британские преподаватели проводят семестровые экзамены.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Согласно информации, экзамены для студентов, обучающихся на бакалавриате по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик" на основе учебной программы Университета Herriot-Vatt Великобритании, проводятся параллельно и в один день с экзаменами в этом британском вузе с учетом разницы в часовых поясах. Таким образом, предотвращаются возможные попытки студентов двух вузов обмениваться ответами на экзаменационные вопросы посредством электронных ресурсов.

Командированная в БВШН группа преподавателей из Университета Heriot-Vatt - представители факультета инженерных и естественных наук (ИЕН) - директор Мак Клаф Кевин, руководитель преподавательского состава в области химической инженерии Джулиан Гудвин, менеджер факультета в области обучения и преподавания Патрисия Данкан, помощник директора по инженерной программе факультета ИЕН Александр Бел, профессор факультета Грейм Вайт – организует экзамены на основе вопросов, составленных в британском университете, и контролирует процесс их проведения.

БВШН - единственный вуз в Азербайджане, в котором знания студентов оцениваются экспертами зарубежного университета. В течение сессии студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов, обучающиеся по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик", сдают письменный экзамен по предметам "Перерабатывающие индустрии", "Инженерия переработки", "Химическая реактивность", "Математика для инженеров и ученых 1 и 3", "Основы инженерии", "Наука механической инженерии 3", "Буровая инженерия" и другим предметам.

Отметим, что письменные ответы студентов посредством быстрой почты отправляются для проверки в университет Herriot-Vatt (Эдинбург). Организация экзаменационного процесса в такой форме дает полную гарантию прозрачной и объективной оценки результатов.