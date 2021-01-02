Азербайджанская школьница в США удостоена награды Дональда Трампа

Хадиджа прекрасно знает азербайджанский язык и мечтает поехать в Карабах

Наша соотечественница, 14-летняя Хадиджа Ибрагимова, обучающаяся в школе Крофтон, штат Мэриленд, удостоена почетной награды президента США Дональда Трампа "Outstanding Academic Excellence" за особые успехи в учебе.

Отец Хадиджи - Имамверди Ибрагимов рассказал Report, что его дочь с самого детства отличалась от сверстников особым талантом и была удостоена более 40 наград в школе:

"Мы с супругой окончили факультет востоковедения Бакинского государственного университета. В США перебрались в 2005 году. У нас двое детей - Хадиджа и Дениз. Хадиджа родилась в 2006 году в Вирджинии. В настоящее время учится в 9 классе по программе для одаренных детей, а Дениз пошла в первый класс".

По словам И.Ибрагимова, премия для талантливых учеников начальных, средних и старших классов выдается на основе критериев, предусмотренных Национальной ассоциацией директоров средних школ: "Я очень рад, что моя дочь удостоена награды президента США. Она была вручена Хадидже от имени президента Трампа и министра образования. До сегодняшнего дня Хадиджа была удостоена десятков наград в различных номинациях, но нынешняя ее награда стала вершиной всех ее достижений в сфере образования. Директор школы поздравила нас с достижением дочери. Они рады не меньше нашего, ведь успех Хадиджи - это и успех школы, в которой она учится".

Имамверди Ибрагимов отметил, что Хадиджа прекрасно знает азербайджанский язык и мечтает поехать в Карабах: "Дома мы говорим на азербайджанском языке. Я воспитываю своих детей в духе патриотизма, хочу, чтобы они знали, кто друг им, а кто враг. Мои дети знакомы с историей, реалиями Азербайджана. Они много расспрашивали меня в ходе 44-дневной Отечественной войны о Карабахе, и я рассказал им об истории нашей страны".