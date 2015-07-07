Азербайджан принимает Международную химическую олимпиаду школьников

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/В научно-образовательной жизни Азербайджана произойдет очередное яркое событие. Республика принимает 47-ую Международную химическую олимпиаду школьников (МХО).

Как сообщает Report, крупнейшее соревнование 300 лучших молодых химиков, представляющих почти 80 стран мира и все пять континентов, будет проходить на базе филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку с 20 по 29 июля 2015 года.

Состоятся два тура олимпиады: практический и теоретический, каждый из которых будет длиться по пять часов.

Следует отметить, что открытие филиала МГУ в Баку имело широкий международный резонанс: на 44-ой Международной Химической Олимпиаде в городе Вашингтон, международное жюри единогласно проголосовало за обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и ректору филиала МГУ в городе Баку профессору Наргиз Пашаевой о проведении 47-ой МХО в городе Баку, а в дальнейшем приветствовала положительный ответ.

Бакинский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, на базе которого пройдет олимпиада, инвестировал значительные средства в развитие экспериментальной базы и лабораторных коммуникаций.

В данной связи следует особо следует подчеркнуть постоянное личное внимание к процессу подготовки олимпиады председателя оргкомитета 47-ой МХО, руководителя филиала профессора Наргиз Пашаевой. Благодаря этому, все инфраструктурные мероприятия были выполнены в срок.